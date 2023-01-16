جمعية المودة بمنطقة مكة تقدم خدماتها لأكثر من 58 ألف أسرة خلال عام 2022

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قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها لعدد 58,760 أسرة للعام 2022م، بإجمالي 201745 ألف خدمة.

وقال المدير العام للجمعية محمد آل رضي، إن من أبرز نتائج محفظة صناعة الأثر التي قامت الجمعية بتحقيقها خلال العام 2022م، هو زيادة نسبة المهارات الأسرية لدى أكثر من 18 ألف متدربًا ومتدربة، وتأهيل 2488 ممارسًا ومختصًا.

وكشف رضي، عن عدد المستفيدين من الحملات والمواد التوعوية للجمعية والبالغ عددهم أكثر من 9 ملايين مستفيد، إلى جانب تأهيل 24 جمعيةً لتقديم المنافسات الحكومية والعمل على 6 مشاريع منافسة خلال عام 2022.