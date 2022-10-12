جمعية المودة تحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية

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احتفت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة باليوم العالمي للصحة النفسية 2022م، الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام بتنظيمها عدداً من الفعاليات المجتمعية في مقر المركز الوطني للأرصاد، وذلك ضمن برامج التوعية التي يقدمها المركز لمنسوبيه.

وتضمنت الفعاليات تقديم برنامج يتضمن محاضرة تفاعلية مع الجمهور بعنوان ” الصحة النفسية والرفاهية” وذلك تماشياً مع شعار منظمة الصحة العالمية للعام 2022م، حيث تهدف المحاضرة للتعريف بكيفية تطبيق مقياس جودة الحياة وطرق تعزيزها سواء في بيئة العمل أو في الأسرة، وكيفية قياس فحص مستوى الضغوط وسبل مواجهتها والتعامل معها، كما قامت الجمعية بتقديم الاستشارات الأسرية بالمقابلة لمنسوبي المركز من قبل اختصاصي متخصص في تقديم الاستشارات في مجالات القضايا الأسرية.

وأوضحت الجمعية، أنها تحرص على تفعيل الأيام العالمية التي تلامس الأسرة وأفرادها؛ لتعزز من جودة الحياة من خلال التوعية بأهميتها، ومدى تأثير مضمونها على كل فرد داخل الأسرة، وبالتوازي مع ذلك تستهدف بتفعيل الأيام العالمية مع جهات خارجية لتصل لأكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة ونشر الوعي، مبينة أنها استهدفت في العام الحالي 25 يوماً عالمياً ضمن خطتها التوعوية.