جمعية المودة تخدم أكثر من 18 ألف أسرة عبر أكثر من 38 ألف خدمة خلال الربع الأول من العام 2024م

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ساهمت جمعية المودة للتنمية الأسرية في الربع الأول من العام 2024م في صناعة أثر في حياة أكثر من 18 ألف مستفيد ومستفيدة من خلال أكثر من 38 ألف خدمة عبر مبادراتها التنموية المتنوعة.

102% نسبة المحقق من مستهدف الربع الأول

وأوضح المدير العام لجمعية المودة محمد بن علي آل رضي أن جمعية المودة استهدفت خلال الربع الأول من خلال العام 2024م إلى صناعة أثر أعمق في حياة أكثر من 17 ألف أسرة عبر برامجها المتنوعة والتي تستهدف دعم الأسر وبناء مهاراتها وتعزيز دورها في المجتمع، حيث تمكنت المودة من تخطي المستهدف لعدد المستفيدين بنسبة 102%.

الأداء الاجتماعي

ويتضمن الأداء الاجتماعي 8 مبادرات رئيسية، وهي مركز مكرمة لتمكين المرأة والتي تهدف إلى تمكين السيدات حرفيًّا ومهنيًّا من خلال الدورات الحرفية إضافة إلى التدريب المنتهي بالتوظيف، ومنصة العائلة والتي بدورها تقدم دورات متنوعة لتعزيز جودة الحياة الأسرية، ومركز المودة للإرشاد الأسري وفض النزاعات والذي يقدم الدعم الاستشاري الأسري والنفسي والاجتماعي عن طريق الهاتف وإلكترونيًا وبالمقابلة، ومركز الطفل المبتكر والذي يشمل على عيادة اضطرابات الطفولة وتعديل السلوك، مراكز حماية الأسرة للحماية ضد العنف، ومركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة، ومركز تصميم السياسات والبحوث الأسرية، إضافة إلى الإنتاج الإعلامي والتوعوي.

وأشار ” آل رضي” أنه تم تمكين 259 امرأة مهنيًا وحرفيا من خلال مركز مكرمة بنسبة تمكين اقتصادي 55%، حيث تم مساعدة 28 امرأة في التوظيف وكذلك دعم 41 سيدة بمكائن خياطة بعد الانتهاء من تدريبهن حرفيًّا، إضافة إلى توفير 16 منفذ بيع. كما تم تعزيز جودة الحياة الأسرية لـ 5920 مستفيد ومستفيدة من خلال الدورات المقدمة عبر منصة العائلة حيث بلغت نسبة ارتفاع المهارات الأسرية 78%. كما استفاد 4523 مستفيد ومستفيدة من خدمات الإرشاد الأسري وفض النزاعات، بنسبة صلح بلغت 61% بين الأسر المتنازعة، إضافة إلى 174 طفل تم علاجهم من الاضطرابات النمائية والسلوكية عبر مركز الطفل المبتكر، كما قدمت المودة خدمات الحماية لـ 6326 طفل وامرأه، بلغ فيها متوسط نسبة إغلاق الحالات 97%، إضافة إلى 922 أسرة منفصلة تم لم شملهم من خلال مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة.

أما على صعيد الإنتاج الإعلامي والتوعوي، قامت المودة بنشر 247 مادة توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المشاركة في 9 أيام عالمية، وإطلاق حملتين توعويتين هما حملة أمومة واعية وحملة رمضان القيم 3، حيث بلغت المشاهدات للمواد الإعلامية والحملات التوعوية أكثر من مليون مشاهدة.

الأداء المؤسسي والمالي

وعلى صعيد الأداء المؤسسي للمودة، أشار “آل رضي” أن متوسط نسبة الأداء التشغيلي للجمعية بلغت 82%، حيث بلغت نسبة رضا أصحاب المصلحة 82%، كما بلغت نسبة الاستجابة عبر مركز العناية بالضيوف 85%، ونسبة معالجة الشكاوى 98%. كما شاركت المودة تجربتها من خلال 4 ملتقيات وورش عمل، إضافة إلى حصولنا على تنفيذ 3 مشاريع ومنافسات حكومية، كما قامت بتوقيع 5 شراكات ومذكرات تفاهم مع جهات مختلفة.

أما على صعيد الأداء المالي، فقد حققت الجمعية في الربع الأول مصروفات عمومية وإدارية بنسبة 10%، كما حققت عوائد الاستثمار ROI نسبة 17% من إجمالي الإيرادات، وبلغت نسبة الاستثمار الاجتماعي 2% من إجمالي الإيرادات.

واختتم “آل رضي” بأن جمعية المودة تلتزم بمواصلة دورها في تحسين جودة الحياة الأسرية من خلال برامج ملهمة ومبتكرة تستند إلى دراسات وممارسات تخصصية احترافية، تهدف إلى زيادة الوعي بقواعد بناء أسرة سليمة، والجدير بالذكر أن المودة تستقبل بلاغات العنف الأسري على الرقم 1919، كما تقدم خدمات إرشادية مجانية من خلال الهاتف على الرقم 92001421 أو المقابلة من خلال الرابط https://almawaddahsa.typeform.com/to/kGwovRr5?typeform-source=almawaddah.org.sa

إضافة إلى تقديم دورات مجانية لتعزيز جودة حياة الأسرة من خلال منصة العائلة على الرابط https://academy.almawaddah.org.sa/