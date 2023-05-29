جمعية المودة توقع اتفاقية مشتركة لإبراز أثر جمعيات التنمية الأسرية بالمملكة

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وقعت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة اتفاقية مشتركة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومجلس شؤون الأسرة وصندوق دعم الجمعيات والمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات التنمية الأسرية تحت رعاية المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك لإبراز أثر جمعيات التنمية الأسرية في المملكة ودورها في حماية الأسرة واستقرارها وذلك خلال المعرض الدولي للقطاع غير الربحي والأوقاف في مدينة الرياض.

وأشار المدير العام لجمعية المودة الأستاذ محمد آل رضي ان جمعيات الأسرة بالمملكة تقوم بدور ريادي للمساهمة في استقرار الأسرة السعودية من خلال توفير الحماية وبناء قدرات افراد الأسر وتعزيز وعيها و تقديم خدمات الإرشاد والدعم الاجتماعي والنفسي لها، كما تقدم الجمعيات الدعم الاقتصادي لتحسين جودة حياة الأسرة ومساعدتها في التحول من اسرة مضطربة الى اسرة مستقرة قادرة على الإنتاج.

ومن ضوء هذه الفكرة أتت فكرة اطلاق مبادرة دور واثر جمعيات التنمية الأسرة في استقرار الأسرة، وتهدف المودة من خلال الشراكة مع العديد من الجهات المحلية والجهات الأكاديمية العالمية المتخصصة في تنفيذ المشروع لأكثر من ١٠٠ جمعية حول المملكة في ١٣ منطقة إدارية.

وأضاف آل رضي انه سيتم العمل على اصدار تقرير وطني يبرز دور واثر جمعيات الأسرة في استقرار الأسرة، كما سيتم اطلاق منصة رقمية تستعرض مؤشرات اثر الجمعيات في المملكة، بالإضافة سيتم تأهيل وبناء قدرات ١٢٠ اخصائي قياس اثر اجتماعي في جمعيات الأسرة، والتي بدورها ستقوم بتعزيز وإبراز الدور الكبير الذي تقوم بع الجمعيات لحماية الأسرة واستقرارها.

كما نوه آل رضي ان أهمية المبادرة تكمن في قدرتها على تعميق واستدامة الأثر الاجتماعي من خلال التركيز الاستراتيجي على الأنشطة والخدمات ذات الأثر الاجتماعي الأعلى وتعزيز الاستدامة المالية للجمعيات وتعزيز سمعة جمعيات التنمية الأسرية من خلال نشر نتائج قياس الأثر، كما ستقوم المبادرة بوضع مؤشرات معيارية قابلة للمقارنة وطنياً وعالمياً مما سينعكس ايجابياً على الرؤية الوطنية واهداف التنمية المستدامة من خلال ابراز دور جمعيات التنمية الأسرية المؤثر في تقليص حجم القضايا الأسرية والاجتماعية التي تواجه الأسرة السعودية اليوم.