جمعية المودة وإدارة التنمية بإمارة الشارقة يوقعان مذكرة تعاون

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وقعت جمعية المودة للتنمية الأسرية مذكرة تعاون مع ادارة التنمية الاسرية وفروعها التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بأمارة الشارقة، وتتضمن المذكرة التعاون في عدة مجالات تسهم في تحقيق تماسك واستقرار الاسرة في دولة الإمارات العربية الشقيقة والمملكة العربية السعودية.

وأوضح المدير العام لجمعية المودة الأستاذ محمد آل رضي ان الاتفاقية تتضمن التعاون في عدة مجالات رئيسية تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهتين، حيث ستمكِن المودة إدارة التنمية من الاستفادة من منصة العائلة لتعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية والحقائب التدريبية، كما سيتم تقديم خدمات الارشاد النفسي والاسري لمستفيدي إدارة التنمية، بالإضافة الى مشاركة نتائج استطلاعات الرأي والدراسات الاسرية التي تصدرها الجمعية من خلال مركز تصميم للدراسات والبحوث.

وأضاف تتضمن مذكرة التعاون على الترويج لمبادرات وخدمات الجهتين ونشر المواد الإعلامية والتوعوية والمشاركة في الفعاليات.

وتابع آل رضي يهدف هذا التعاون على الصعيد الفني والعلمي والعملي في المساهمة في تعزيز الاسس السليمة والمتينة التي يقوم عليها المجتمعي الإماراتي والسعودي، وختم بالإشارة إلى التعاون مع إدارة التنمية الأسرية بأمارة الشارقة تعد خطوة كبيرة تساهم بشكل إيجابي في خدمة المجتمع الخليجي والعربي، كما تعزز من مساعي الجمعية الحثيثة في توجهها الاستراتيجي للوصول الى العالمية، حيث تضمنت خطة العام 2023 العديد من المبادرات والفعاليات تم تنفيذها على نطاق إقليمي ودولي، وذلك لدعم استقرار الأسرة وتماسكها وتمكينها من مواجهة التحديات المعاصرة، وايضاً لتعزيز دور المملكة في قيادتها لملف الأسرة في المحافل الإقليمية والدولية.