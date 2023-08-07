جمعية النحالين بجازان تنفذ دورة متخصصة لتأهيل النحالين بالمنطقة

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نفذت جمعية النحالين التعاونية بمنطقة جازان برنامجًا تدريبيًا لتأهيل 50 نحالًا، ضمن اتفاقية التعاون مع أرامكو السعودية، وذلك بالتعاون مع مركز أبحاث النحل بجامعة الملك خالد.

وشهد مقر الجمعية بمحافظة ضمد على مدى أربعة أيام، عروضًا مرئية للتعريف بالنحل، وتعريف المستفيدين بأساسيات إنشاء المناحل وكيفية إدارتها، وطرق تربية النحل، وكيفية التعامل مع خلية النحل، والمفاهيم التي يجب على مربي النحل العمل بها، إلى جانب زيارات ميدانية على الطبيعة لأحد المناحل، والتعامل مع المنحل بشكل مباشر، والعمل على توفير وسائل السلامة للتعامل مع النحل وتجنب لسعاته كالقناع ولبس الوقاية، كما اطّلع المتدربون على تطبيق عملي من أحد النحالين على كيفية قص شمع العسل في الخلايا.

وجاء البرنامج التدريبي ضمن سعي الجمعية لتعزيز اتفاقية التعاون مع أرامكو السعودية لخدمة مجتمع النحالين وتأهيل المستفيدين في هذا المجال.