جمعية تحفيظ القرآن الكريم بتبوك تواصل أنشطتها الصيفية لخدمة القرآن وتلاوته

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تواصل الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة تبوك برامجها وأنشطتها الصيفية للعام الجاري 1445هـ، والتي يتم من خلالها خدمة القرآن وتلاوته في مختلف دور التحفيظ بالمنطقة .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس أكرم بن علي العنزي أن الجمعية تقدم خدماتها لكافة شرائح المجتمع، وذلك لحفظ القرآن الكريم، وتلاوته، وتجويده، وترتيله على النهج الصحيح .

وأكد المهندس العنزي أن الجمعية تشرف على أكثر من ( 55 ) حلقة لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدماتها للعام الماضي 1444هـ (7249) طالباً وطالبة، مبيناً أن الجمعية نظمت 8 دورات تدريبية، و 9 برامج قرآنية، و 29 دورة تدريبة للموظفين والموظفات، فيما بلغ إجمالي المجتازين 1680 مستفيداً، في حين بلغ عدد الخاتمين 43 خاتماً وخاتمة للقرآن الكريم، مشيراً إلى أن الجمعية يقوم عليها 174 موظفاً وموظفة، و 407 معلمين ومعلمات.