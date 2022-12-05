جمعية تواصَل تشارك في المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظة الله – أفتتح مساء أمس الأحد 4 ديسمبر الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل المقام بجامعة الفيصل بالرياض، حيث شاركت جمعية تواصَل للتقنيات المساعدة لذوي الإعاقة بالمؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل ، و‏الذي ينظمه مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ، كما زار سموه جناح الجمعية المصاحب للمؤتمر .

وتأتي مشاركة الجمعية من خلال ركن تعريفي يعرض خدماتها وأهدافها ، وتميزت مشاركة الجمعية في جناح عيش التجربة (تقدر تفهمني ) والذي يعد محاكاة لواقع ذوي الإعاقة حيث شارك الزوار تجربة جزءً من ما يعيشه أشخاص ذوي الإعاقة ، إضافة إلى محاضرة قدمتها رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة أمل بنت سليمان السيف بعنوان ” ويكيبيديا ذوي الاعاقة منصة حياة” تضمنت الخدمات التي تقدمها المنصة والسوق المستعمل لبيع التقنيات المساعدة بالإضافة إلى مراكز التأهيل .