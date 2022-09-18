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جمعية “تَعَلّمْ” للقرآن الكريم وعلومه تُكرم الفائزين بمسابقة الأجزاء

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 18 سبتمبر 2022 - 11:14 صباحًا

المناطق_متابعات

كرمت جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه “تعلَّم” أمس الفائزين بمسابقة الأجزاء لعام 1443هـ، بحضور معالي المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق.

واستهل الحفل بآيات من القرآن الكريم تلاها المتسابقون بقراءات متعددة، كما قُدِّم العرض المرئي للمسابقة.

وحث الشيخ المطلق الجميع على حفظ القرآن الكريم، وتلاوته وتجويده، والعمل بمقتضاه، منوهًا بجهود ولاة الأمر في تعزيز التمسك بكتاب الله عز وجل.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للجمعية إبراهيم العبّاد, أن المسابقة تأتي انطلاقًا من الأهداف الإستراتيجية لجمعية تعلّم وهو تعظيم الأثر المجتمعي، وذلك لتحقيق رؤية الجمعية بما يعزز تحقيق رؤية الوطن.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 18 سبتمبر 2022 - 11:14 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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