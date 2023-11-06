جمعية ذوي اضطرابات النطق واللغة تقيم حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للتأتأة

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أقامت جمعية ذوي اضطرابات النطق واللغة حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للتأتأة وذلك في فندق الموڤنبيك الرياض بحضور نخبة من المختصين في مجال التأتأة وأصحاب المبادرات وأهالي مستفيدين الجمعية.

استهل الحفل بالسلام الملكي وآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة لرئيس مجلس الادارة الأميرة موضي النمر والتي شكرت فيها كل الجهات الداعمة للجمعية والتي ساعدتها على تنفيذ خططها لخدمة المستفيدين.

ثم قدم الأخصائي عبدالحكيم بن معمر محاضرة لتوعية المجتمع بإضطراب التأتأة وقدم خلال المحاضرة نصائح لذوي أطفال التأتأة.

ثم تحدث أصحاب المبادرات عن تجاربهم الشخصية وقدموا النصائح لمساعدة أهالي الأطفال.

ثم تحدث أهالي الأطفال من مستفيدين الجمعية عن تجاربهم العلاجية التي قدمتها لهم الجمعية.

وقد أقيم على هامش الحفل ركن تثقيفي قدموا من خلاله أخصائيين الجمعية استشارات فردية لأهالي الأطفال.

واختتم الحفل بتكريم الجهات الداعمة للجمعية.