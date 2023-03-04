جمعية شفيعاً تقيم حفلاً تكريمياً لطلابها المشاركين في حلقاتها للفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٤٤هـ

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أقامت جمعية شفيعاً حفلاً تكريمياً لطلابها المشاركين في حلقاتها للفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٤٤هـ التعليم عن بعد عبر منصة يسرنا وذلك بديوانية آل حسين التاريخية, حيث تضمن الحفل عدداً من الفقرات شملت تقرير الحلقات وكلمة مجلس الإدارة ألقاها الأستاذ حمد حكمي ” نائب الرئيس ” وفقرة عن كيفية تعليم القرآن الكريم لذوي الإعاقة والإستراتيجيات المناسبة ألقاها الأستاذ نايف الصقر ” عضو مجلس الإدارة ” ومشاركة شعرية عن القرآن الكريم ألقاها الدكتور محمد المالكي، وكلمة عن فضل القرآن الكريم وتعليمه لذوي الإعاقة ألقاها الدكتور جبران سحاري، وكلمة للمستشار بديوانية آل حسين التاريخية الأستاذ عبدالعزيز آل حسين، وتحدث المدير التنفيذي لأوقاف عبدالرحمن بن عبدالعزيز الرميح سعادة الأستاذ عبدالعزيز ال عريج عن الأوقاف وعن دعمهم لبرنامج التعليم عن بعد “يسرنا” لتعليم ذوي الإعاقة القرآن الكريم, كما تضمن الحفل مشاركات طلاب ذوي الإعاقة وقراءتهم للقرآن الكريم بحضور الضيوف و أهاليهم، وتم نهاية الحفل تكريم جميع المشاركين من الطلاب والداعمين وتكريم خاص للداعمين أوقاف عبدالرحمن الرميح وديوانية آل حسين التاريخية والعميد بندر العويمر والدكتور إبراهيم المظهري ومشرف حلقات جامع الراجحي الأستاذ عبدالرحمن الحريشي, وتم تناول وجبة العشاء.

يذكر أن البرامج التعليمية لجمعية شفيعًا تنوعت ما بين الحلقات الحضورية بجامع عبدالله الراجحي والدورات الصيفية والتعليم الالكتروني اونلاين عبر منصة يسرنا التعليم عن بعد.

وما تم خلال الفصل الدراسي الثاني شمل عدداً من الانجازات في الفترة من ( 15/5 – 17/7 ) حيث :

كان عدد الحلقات 29 حلقة ، شارك فيها 400 طالباً ، في سبعة أنواع من الإعاقات وهي متلازمة داون ، وضعاف السمع، وزارعي القوقعة, والصم، والحركية، والبصرية، والتوحد ، وصعوبات التعلم ، على فترتين يومياً بعدد ساعات تعليمية 608 ساعة تعليمية، و13.088 ألف سطر قرآني تم حفظه.

توزعت كالتالي:

– متلازمة داون ( 5 حلقات ) بعدد 75 طالباً.

– ضعاف السمع وزارعي القوقعة ( 5 حلقات ) بعدد 71 طالباً.

– الصم ( 4 حلقات ) بعدد 60 طالباً.

– الإعاقة الحركية ( 4 حلقات ) بعدد 57 طالباً.

– الإعاقة البصرية ( 4 حلقات ) بعدد 58 طالباً.

– التوحد ( 4 حلقات ) بعدد 62 طالباً.

– صعوبات التعلم ( حلقتين ) بعدد 17 طالباً.

– واستفاد من المقرأة الالكترونية 464 طالباً.

– عدد الطاقم التعليمي 29 معلماً.

– عدد الطاقم الإداري 13 إدارياً.