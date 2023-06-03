جمعية طيبة للإعاقة الحركية بالمدينة المنورة تنفذ برنامج “مركزية التمارين المنزلية لذوي الإعاقة الحركية”

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نفذت جمعية طيبة للإعاقة الحركية بالمدينة المنورة برنامجا بعنوان ” مركزية التمارين المنزلية لذوي الإعاقة الحركية ” قدمها اختصاصي علاج طبيعي المهندس مهند الهويدي وذلك بمقر الجمعية بالمدينة المنورة .

وتناول البرنامج الذي استمر يومين عددا من المحاور حول ما أهمية الالتزام بتمارين منزلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وخطوات تصميم برنامج منزلي فعال ومناسب لحالة الفرد، وما عوائق الالتزام بتمارين منزلية التي يتعذر بها ذوي الإعاقة، ومن الشخص ذوي الإعاقة، وتنشيط الجهاز القلبي الرئوي والوقاية من الآثار الجانبية للكرسي المتحرك، وزيادة القوة العضلية وتحسين المدى الحركي وتحسين الصحة النفسية، وموقع مساعد لتصميم برنامج منزلي.