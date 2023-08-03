جمعية “عازم” تختتم برنامجها السياحي الثاني في عسير

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اختتمت جمعية “عازم” للإعاقة الحركية أمس، برنامجها السياحي الثاني في منطقة عسير، بمشاركة ثمان جمعيات للإعاقة الحركية في المملكة.

وركز البرنامج على نشر الوعي بحقوق واحتياجات ذوي الإعاقة الحركية وتوفير المرافق والخدمات التي تتناسب مع حالاتهم، وتوفير وجهات سياحية داخلية تراعي متطلباتهم والعمل على تطوير المرافق وتحسين تجربتهم السياحية.

وزار المشاركون المتاحف التراثية التي تشتهر بها المنطقة، حيث اطلعوا على أبرز المقتنيات التراثية المستخدمة قديماً في الزراعة والصناعة والحياة اليومية، مستمعين، إضافة لزيارة سوق الثلاثاء الشعبي للاطلاع على ما يحتويه من المصنوعات القديمة كالفخار والحديد، والملابس، والحلي، والسمن، والعسل، والنباتات، والزهور العطرية، والحرف اليدوية.

وشمل البرنامج زيارة لمزرعة “العزيزة” عاش خلالها المشاركون الأجواء الطبيعية الباردة التي تتمتع بها المنطقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة، وتناولوا بعض المنتوجات الزراعية الموسمية، كما تابعوا حفلاً ترفيهياً تخلله تقديم بعض الوجبات المحلية المشهورة.