جمعية عون التقنية تطلق مبادرة توزيع 80 ألف عبوة مياه على الحجاج

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أطلقت جمعية عون التقنية وبدعم من جمعية إكرام لحفظ الطعام مبادرة “التوزيع الذكي للحد من الهدر في المشاعر المقدسة”، وذلك عبر تسخير التقنية في المشاعر المقدسة لتحسين تجربة الحاج من خلال استلام مياه الشرب بكل احترافية وإتقان.

وقامت الجمعية من خلال المبادرة بتوزيع 20 آلة بمواقع متفرقة في مشعر مزدلفة بجوار المشعر الحرام، تستهدف الوصول إلى 80 ألف عبوة مياه شرب موزعة خلال أيام الحج، سعياً منها لتحسين العمل الخيري وتطويره باستخدام التقنية والحلول الذكية، ولتحقيق أكبر قدر من الفائدة والاستفادة للجميع في موسم الحج.

وعملت جمعية عون التقنية، بإشراف فني من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبتمكين من الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة في الذراع الاستثماري (كدانة) وجامعة أم القرى، بالإضافة لمشروع (سقاية) على توثيق هذه التجربة للحد من الهدر وتقنين استخدام العبوات البلاستيكية في المشاعر.

وأكد المشرف العام على المبادرة بالجمعية الدكتور حسام زهير فقيه، أن فكرة مبادرة التوزيع الخيري للحد من الهدر في المشاعر المقدسة، تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الحكيمة في تمكين القطاع غير الربحي في موسم الحج، وانطلاقاً من تخصص الجمعية التي شهدت الكثير من المراحل من ضمنها وضع الخطط وخارطة سير المشروع مع جامعة أم القرى ومشروع سقاية، وتصميم الأنظمة التي تعمل عليها الآلات الذكية بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية وغير الربحية لتمكن المستفيد من استلام المنتج بسهولة ويسر.

وأفاد بأن الآلات تعمل عن طريق ارتباطها بالأنترنت لمتابعة حالات التعبئة للمنتجات، والكميات المستهلكة والمتبقية، ولتحديد أوقات إعادة التعبئة وتسهيل كتابات التقارير والإحصائيات، فيما تعمل آلة التوزيع بطريقة سلسة تمكّن كافة الحجاج من التعامل معها، حيث يتم اختيار المنتج من قبل المستفيد عن طريق شاشة لمس بحجم 33 (إنش) .