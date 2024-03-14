جمعية عيون جدة ومجموعة العبير الطبية توقعان اتفاقية “هللاتكم شفاء لكم”

المناطق_جدة

وقعت جمعية ‏عيون جدة ومجموعة شركات العبير الطبية اتفاقية تعاون تدخل بموجبها سلسلة فروع الشركة لداعمي مبادرة “ هللاتكم شفاء لكم “

وذلك في مركز صيرفي ميجا مول بحضور رئيس وأعضاء الجمعية وعدد من الإعلاميين والمهتمين بالعمل الخيري.

وتتضمن الاتفاقية تبرع مراجعي العبير الطبية ببواقي الهلل وما تجود به أنفسهم لصالح ‏جمعية عيون جدة الخيرية وما تقدمه من خدمات لتحسين جودة الحياة ورعاية للأسر المحتاجة والمتعففة في منطقة مكة المكرمة .

ومثل الجمعية في توقيع الاتفاقية ‏سعادة المهندس أنس بن صالح صيرفي رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة فيما مثل شركات مجموعة العبير الطبية السيد محمد ألونجال رئيس المجموعة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة أن التفاعل المميز الذي حظيت بها مبادرة “هللاتكم شفاء لكم “ من قبل شركاء النجاح في مجموعة العبير الطبية يعكس اهتمامهم بالمسؤولية المجتمعية وحرصهم على دعم الأعمال الخيرية التي تسهم في مساعدة الأسر المحتاجة ، مشيداً بحرص إدارة مجموعة العبير الطبية والعاملين فيها على دعم هذه المبادرة الخيرية وإنجاح أهدافها خاصة على صعيد التعريف برسالة الجمعية وبدورها الإنساني، مشددا على أن المبادرة تمثل نموذجاً لتعاون القطاع الخاص في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية”.

وأوضح صيرفي أن هذه المبادرة التي تم توقيعها مع مجموعة العبير الطبية سيتم تخصيص الأموال التي يتم تحصيلها من بواقي الهلل على أنشطة الجمعية المختلفة مثل الأنشطة المجتمعية ومساعدة الأسر المحتاجة والمتعففة وتوزيع السلال الغدائية وافطار صائم .

من جانبه أعرب السيد محمد ألونجال رئيس مجموعة العبير الطبية، عن سعادته وفخره بالمشاركة في مبادرة جمعية عيون جدة وأوضح أن هذه المساهمة تأتي ضمن رسالة المجموعة في دعم برامج المسؤولية المجتمعية.

وأضاف أن هذه المبادرة تعكس التزام مجموعة العبير الطبية بالمساهمة الفعالة في تحسين حياة المجتمعات التي نعمل فيها حيث تعتبر جمعية عيون جدة شريكًا مهمًا في تحقيق أهدافنا المشتركة في توفير الرعاية للمحتاجين وتعزيز صحة ورفاهية المجتمع.

وعبر عن امتنانه لجمعية عيون جدة على الجهود التي تبذلها في هذا المجال، ونؤكد التزامنا المستمر في دعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين الحياة الصحية للمجتمعات التي نخدمها.

يذكر أن جمعية عيون جدة تنفذ العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى خدمة المجتمع ومساعدة الأسر المتعففة والمحتاجة إلى جانب اطلاق العديد من المبادرات المجتمعية مثل كورنيش الالوان بالواجهة البحرية وجداريات فن جدة وجداريات فورملا 1 وغيرها من المشاريع التي تساهم في تحسين جودة الحياة.