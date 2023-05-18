جمعية “قادر” بمنطقة تبوك تنظم معرضاً للتوعية بأضرار المخدرات

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نظمت جمعية “قادر” لتعزيز الصحة النفسية بمنطقة تبوك، أمس, معرضاً للتوعية بأضرار المخدرات، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخيرية والمتطوعين، وذلك بمول تبوك بارك.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية بالمنطقة إبراهيم لافي العنزي أن إقامة المعرض يأتي من باب حرص الجمعية على تنفيذ العديد من برامج المسؤولية المجتمعية استشعاراً منها بدورها ومسؤولياتها تجاه المجتمع.

وأشار إلى أن المعرض الذي تستمر فعالياته على مدى يومين، يعرف بأخطار المخدرات وأضرارها والأثر المترتب على تعاطيها وسُبل علاجها, ويستهدف أطياف المجتمع بجميع شرائحه، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات من الجهات المعنية حول كيفية الحصول على العلاج والتعامل السليم مع المتعاطي والتعرف على العلامات الدالة على ذلك, لافتاً الانتباه إلى توزيع مطبوعات إرشادية تتضمن العديد من مجالات التوعية والتثقيف المختلفة، وتقديم محاضرات توعوية وتثقيفية عن أضرار هذه الآفة على الفرد والمجتمع.