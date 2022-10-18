جمعية كرامة بمنطقة عسير تعيد تشكيل مجلس إدارتها

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عقدت جمعية العناية بالمقابر (كرامة) أجتماع مجلس الإدارة والذي خصص لإعادة تشكيل المجلس بعد وفاة رئيس المجلس السابق الشيخ عبدالله بن سعيد أبو ملحه رحمه الله تعالى.

وقد تم إعادة تشكيل المجلس وتم ترشيح عامر بن عبدالله بن عامر رئيسا لمجلس إدارة الجمعية وعبدالله بن أحمد بن ضبعان نائباً للرئيس، فيما انضم للمجلس العضو الاحتياطي معيض مسفر ال شايع.

يذكر أن جمعية كرامة للعناية بالمقابر بمنطقة عسير أنشأت في 22 ذوالقعده 1438هـ برئاسة الشيخ عبدالله بن سعيد أبو ملحة؛ وأنجزت العديد من المهام خلال السنوات الماضية من أهمها: البدء بنمذجة المقابر بمنطقة عسير؛ وعقد عدد من الشراكات مع عدد من الجهات مما ساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة؛ وفتح مقابر نموذجية متكاملة الخدمات؛ وفتح ستة فروع للجمعية بالمحافظات لتغطي احتياج أكثر من 80% من سكان منطقة عسير في مجال أكرام الموتى والعناية بالمقابر.