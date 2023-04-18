جمعية نماء تطلق حملة “اختمها بفطرة” لاستقبال زكاة الفطر

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بدأت جمعية نماء الأهلية بمنطقة مكة المكرمة استقبال زكاة الفطر عبر بإطلاقها حملة “اختمها.. بفطرة”؛ في إطار رسالتها الاجتماعية في تخفيف أعباء المحتاجين؛ من خلال إخراج زكاة الفطر من المزكين إلى مستحقيها في وقتها الشرعي.

وأكد المدير العام لجمعية نماء الأهلية بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عبدالرحمن الحميد، أن الجمعية بدأت ترتيبات وتنظيمات زكاة الفطر مبكرًا، من خلال اختيارها أفضل وأجود موردي أنواع الأرز بواسطة لجان مختصة، مبيناً أن الجمعية تستقبل الموكلين بزكاة الفطر عبر قنوات عدة أبرزها: استقبال الموكلين في مقرات الجمعية في جدة ومكة والطائف، أومن خلال متجرها الإلكتروني، عبر الرابط:(https://namaa.sa/projects/show/1508).

وتهدف حملة (اختمها.. بفطرة) إلى ترسيخ التكاتف الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتأكيد الإحسان إلى الفقراء وكفهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا فرحهم وسرورهم به، حيث يستطيع الموكل دفع قيمة زكاته بمبلغ 20 ريالاً للفرد الواحد لإخراجها أرز بواسطة البطاقات البنكية المختلفة، أو من خلال التحويل البنكي إلى حسابات الجمعية في البنوك السعودية.

يذكر أن جمعية نماء تعمل على التحسين والتطوير في تأدية زكاة الفطر كل عام للوصول لأفضل الممارسات واستثمار التقنيات الحديثة والكفاءات البشرية المؤهلة لتحقيق أهداف هذا المشروع المبارك، مما انعكس بشكل مباشر على اتساع عدد المستفيدين من الأسر المتعففة، حيث بلغ عددهم العام الماضي أكثر من 168 ألف مستفيد، وبلغ عدد المزكين الذين توكلت الجمعية عنهم قرابة مليون مزكٍ، وشمل المشروع 17 محافظة بمنطقة مكة المكرمة ، كما أن الجمعية قدمت خلال شهر رمضان المبارك أكثر من 30 برنامجا متنوعا للخدمات الخيرية.