جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية تدشّن معرض “120 يومًا”

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دشّنت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية معرضًا إثرائيًا تحت عنوان “120 يومًا الأثر هدية” في مقرها الموسمي بمبنى الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة.

وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية أمير عبيد أن المعرض يحكي قصة المستفيدين من خدمات الجمعية خلال الـ 120 يومًا وتخللها موسمان مهمان من مواسم الخير والعطاء كموسم شهر رمضان المبارك وموسم حج هذا العام، ولوحة تستعرض خدمات الجمعية في رحلة ومسار الحاج من القدوم إلى الوداع من نقاط الوصول في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية وصولًا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة ومراكز التفويج التابعة لوزارة الحج والعمرة ونقاط المغادرة من مطارات الحجاج.