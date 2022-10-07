جمع قرابة مليوني توقيع لطرد هالاند من الدوري الإنجليزي (صور)

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لو كانت الكرة الذهبية تمنح بناء على مردود اللاعبين في أول شهرين من انطلاق الدوريات الأوروبية، لنافس المهاجم الجديد لمانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند نفسه على الفوز بالجائزة المرموقة

ويقدم هالاند البالغ عمره 22 عاما، أداء مذهلا منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، حيث سجل 19 هدفا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في أول 12 مباراة خاضها مع الفريق الإنجليزي في مختلف المسابقات هذا الموسم

ومع التألق اللافت لهالاند، وتأقلمه السريع مع أجواء الدوري الإنجليزي الذي يعتبر أقوى دوري في العالم، أطلق مشجعو كرة القدم العديد من الألقاب على المهاجم النرويجي الفارع الطول، كـ”الرجل الآلي”، و”سايبورغ”، و”الآلة”

وعلى خلفية تلك الألقاب، أطلق أحد المشجعين في موقع “تويتر”، باسم مستخدم يدعى “حُمر تين هاغ”، حملة لتوقيع عريضة لمنع هالاند من المشاركة في كرة القدم الإنجليزية، بعنوان: “التماس لإيقاف إيرلينغ هالاند من اتحاد كرة القدم لأنه ليس عادلا”

وتابع المستخدم قائلا في نموذج عريضته: “يمكننا إجراء تغيير. الآن هو الوقت المناسب لنا نحن الناس للعمل. لا ينبغي السماح لهذا الروبوت بالاستمرار في بلدنا”

وجمعت هذه العريضة حوالي 400 ألف توقيع

كما ادعت إحدى روابط كرة القدم الخاصة، أنها جمعت 1.8 مليون توقيع من أجل رحيل هالاند عن الدوري الإنجليزي

والمؤكد أن هذه الحملات والتوقيعات لن يكون له أي تأثير على مستقبل هالاند في الدوري الإنجليزي، لأنها مجرد حملات للمرح ومجاملة للمهاجم النرويجي على توهجه إنجلترا

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