جمهورية توغو تؤكد دعمها لاستضافة المملكة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض وكأس العالم 2034

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استقبل فخامة الرئيس فور ايسوزيما غناسينغبي اياديما رئيس جمهورية توغو، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، والوفد المرافق له.

ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية توغو المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وثمن الجبير ما أبداه فخامته من تأكيد دعم حكومة بلاده للمملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض, وكأس العالم عام 2034، والترحيب بعقد القمتين “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة” في المملكة العربية السعودية هذا العام.

كما التقى معاليه خلال الزيارة بمعالي وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتوغوليين في الخارج في جمهورية توغو روبرت دوسي، حيث بحث الجانبان العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.