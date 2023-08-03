جمهورية جيبوتي تؤكد دعمها لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030

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أكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف ووزير الخارجية بالإنابة في جمهورية جيبوتي، السيد مؤمن حسن بري، دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدنية الرياض.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم، عقب استقبال فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، لمعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان.

وأوضح أن بلاده تؤكد دعمها الكامل لاستضافة المملكة لمعرض اكسبو 2030 في مدينة الرياض، مؤكداً أن جمهورية جيبوتي دائماً داعمة للمملكة في أي محفل دولي.

من جهته عبّر معالي المستشار قطان، عن شكر وتقدير المملكة العربية السعودية لدعم طلب الاستضافة الذي يعد ترجمة للعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين.