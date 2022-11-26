جموع المصلين بتيماء تشيع شهيد الواجب الجندي “العنزي”

المناطق_حماد الرشدان

شيعت جموع المصلين بمحافظة تيماء اليوم, شهيد الواجب الجندي نواف بن ناجح حليان العنزي ، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلين وكيل محافظ تيماء الاستاذ محمد بن متروك الزوين قائد موقع تيماء العسكري العميد ركن فايز بن هليل البلوي, ومديرو الإدارات الحكومية بالمحافظة.

ونقل وكيل محافظ تيماء تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، وتعازي سمو أمير منطقة تبوك لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وعبر ذوو الشهيد من جانبهم عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره .