جموع المصلين يؤدون صلاة آخر جمعة في هذا العام 1444هـ بالمسجد النبوي الشريف

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أدّى جموع المصلين من حجاج بيت الله الحرام ومواطنين ومقيمين وزوار اليوم، صلاة آخر جمعة في شهر ذي الحجة لهذا العام 1444هـ بالمسجد النبوي الشريف في لوحة إيمانية مهيبة امتلأت أروقتها وساحاتها المحيطة وسطحها بالمصلين، الذين توافدوا منذ وقت مبكر راكبين وراجلين ورافعين أكف الضراعة إلى المولى القدير أن يتقبل منهم مناسك حجهم وعبادتهم.

وتأهب عشرات الآلاف من الحجاج زوار المسجد النبوي لمغادرة طيبة الطيبة عائدين إلى بلدانهم، بعد أن منّ الله عليهم أداء فريضة حج هذا العام بكل يسر وسهولة وطمأنينة وسط عناية ورعاية فائقة وخدمات وطاقات متنوعة وفرتها القيادة الرشيدة – حفظها الله – وُضعت جميعها في متناول ضيوف الرحمن الكرام الذين دعوا الله عقب أدائهم الصلاة أن يحفظ قيادة وشعب هذا البلد الكريم، معبرين عن شكرهم لحكومة المملكة لما يقدم من اهتمام بالغ وكبير لحجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي الشريف وعناية تفوق الوصف على كافة الخدمات الجليلة التي وجدوها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي كان لها الأثر الكبير في أداء مناسكهم بكل طمأنينة ويسر وأمن وأمان.