جموع غفيرة تتوافد على “سما أبها” وتحتفي بيوم الوطن تحت شعار “هذي عسير”

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شهدت منطقة عسير اليوم احتفالات شعبية واسعة شارك فيها الآلاف من المواطنين والمقيمين في جميع مدن ومحافظات المنطقة، تعبيرا عن سعادتهم باليوم الوطني الـ 92 للمملكة.

و توافد الآلاف من جميع فئات المجتمع وجموع غفيرة من المقيمين من جنسيات عربية وإسلامية مختلفة إلى الساحات العامة ومواقع الاحتفالات إضافة إلى الشوارع الرئيسة حاملين أعلام المملكة ومرتدين الأزياء السعودية التقليدية التي تعبر عن الانتماء والحب لهذا الوطن المعطاء.

وشاهد الجميع العروض الجوية المبهرة التي قدمها صقور الجو من القوات الجوية الملكية السعودية راسمين شعار المناسبة الرقم (92) في سماء منطقة عسير ، ويطوفون على مواقع إقامة الفعاليات والميادين الرئيسة والحدائق العامة.

وجذبت العروض الفلكورية التراثية التي قدمتها عدد من الفرق الشعبية التي توافدت من جميع محافظات المنطقة للمشاركة في الاحتفاء بهذا اليوم المجيد الذي أقيم في “سما أبها” تحت شعار ” هذي عسير”، مئات الزوار الذين تفاعلوا معها وشاركوا في أدائها ،حيث قدمت الفرق المشاركة فقرات تمثل لون “الدمة” و”الخطوة” و”القزوعي” و “العرضة” و” اللعب” مع مشاركة عدد من عازفي المزمار الذي قدموا مقاطع تتغنى بالوطن وتراثه العريق.

واستمتع الحاضرون بفعاليات الألعاب الترفيهية والمسابقات الخاصة بهذه المناسبة الغالية، كما احتضن جبل “شمسان” الذي يحتوي إحدى أهم المعالم التراثية لمدينة أبها وهي “قلعة شمسان” فعاليات اجتماعية وترفيهية عديدة منها عروض الضوء والصوت واستعراضات الفرق الشعبية، إضافة إلى أركان خاصة بالحرف اليدوية التقليدية التي تبرز عراقة الإنسان والمكان.

وفي وسط مدينة أبها برزت الفعاليات التي قُدمت في ” المدينة العالية” واشتملت على عروض ضوئية وصوتية وأغان للوطن قدمتها عدة فرق موسيقية مع جلسات طربية إلى جانب فعالية السيرك الترفيهي .

وكان لمحافظة خميس مشيط مشاركات لافتة في احتفالات اليوم الوطني من خلال “بوليفارد خميس مشيط” الذي توافد إليه مئات الزوار لمشاهدة الألعاب النارية وعروض الفلكلور الشعبي و التفاعل مع الأغاني الوطنية التي قدمتها الفرقة الموسيقية.