جناح “التعريز” .. جناح جاذب لاهتمام الشباب في معرض برنامج “آمن”

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لقي جناح “التعزيز ” اليوم، اهتماماً واسعاً لدى فئة الشباب لمعرض برنامج “آمن” للتوعية بالأمن السيبراني، أحد المسارات الرئيسة للبرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني الذي أطلقته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة التعليم وشركة (سابك).

ويقدم “جناح التعزيز ” محاكاة لبعض الهجمات السيبرانية التي قد يتم توجيهها على الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى تقديم جلسات توعوية قصيرة عن مواضيع مختلفة منها الاحتيال الإلكتروني، والهندسة الاجتماعية، و حماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى ركن يُعنى بالرد على الاستفسارات المتعلقة بالأمن السيبراني.

ويُقدّم برنامج “آمن” التوعية بالأمن السيبراني لزواره مع عدد من التجارب والفرضيات من خلال بناء ثقافة سيبرانية عالية لمختلف شرائح المجتمع،التي بيدها أن تُعزز قيم المحافظة على الأمن الوطني، والتعريف بأفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر السيبرانية.