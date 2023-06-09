جناح “الرقابة الأبوية” بمعرض “آمن” في القصيم يستقطب أولياء الأمور للتوعية بالأمن السيبراني

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استقطب جناح الرقابة الأبوية في معرض برنامج “آمن” للتوعية بالأمن السيبراني والمقام فعالياته بمركز الملك خالد الحضاري في بريدة، أولياء الأمور، للتعرف على أهم المخاطر السيبرانية المحتملة عند استخدام الأبناء للأجهزة.

وقدم الجناح العديد من النصائح التي يوصي بها البرنامج للتوعية بالأمن السيبراني، للتصدي للمخاطر المحتملة، إذ تعد تطبيقات الرقابة الأبوية خياراً مثالياً ومهماً للسماح للوالدين بمتابعة نشاط أطفالهم أثناء استخدامهم للإنترنت والإشراف عليهم.

كما استعرض الجناح للزوار كيفية تفعيل خصائص الرقابة الأبوية، التي اشتملت على عدد من المحاور كضبط الحدود الزمنية لاستخدام الجهاز، وتصفية المحتوى غير الملائم، بالإضافة إلى الحد من إمكانية تحميل التطبيقات أو زيارة المواقع الإلكترونية غير المناسبة.

يذكر أن المعرض قد شهد حضوراً لافتاً من قبل شرائح المجتمع بالمنطقة، إذ يسعى المعرض الذي أطلقته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع شركة (سابك) ووزارة التعليم، لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني في المملكة وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني وحماية المجتمع.