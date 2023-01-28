جناح “الشؤون الإسلامية” بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد إقبالًا كبيرا من الزوار

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حظي جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، المقام حالياً بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، إقبالاً كثيفاً من قبل الزوار من مختلف شرائح المجتمع ومن جنسيات متعددة.

وأشاد الزوار خلال اطلاعهم على الجناح بمحتوياته ومعروضاته، مؤكدين أن هذا الجهد المقدم من حكومة المملكة في خدمة الإسلام لا يخفى على أحد، ورسالة عظيمة للمسلمين كافة على عناية المملكة بالإسلام وخدمة كتاب الله.

وثمنوا جهود المملكة في نشر الإسلام الوسطي المعتدل ونشر ثقافة التسامح والتعايش، مشيدين بحسن التنظيم والفائدة الكبيرة من أركان الجناح المختلفة، والمعلومات القيمة المقدمة التي تبرز جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم عبر أكبر مطبعة لطباعة المصحف الشريف، والخدمات الإلكترونية الحديثة عبر التطبيقات.

وتحرص الوزارة من خلال مشاركاتها في المحافل الدولية المختلفة على إطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقوم بها المملكة في نشر الإسلام الوسطي المعتدل، والتعريف بجهودها العظيمة التي تبذلها في خدمة القرآن الكريم.