جناح جمعية أبناء ببريدة يستقبل أكثر من 250 زائر بمعرض القصيم للكتاب

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استقبل جناح جمعية أبناء لرعاية الأيتام ببريدة المشارك بمعرض القصيم للكتاب والذي يقام بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة أكثر من 250 زائر للجناح.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية سلطان الجاسر أن مشاركة الجمعية في معرض القصيم للكتاب تأتي ضمن الخطة السنوية للتعريف بالجمعية في الفعاليات المقامة في المنطقة من بينها جناح أبناء في معرض الكتاب والذي يهدف لتعريف الزائرين ببعض الخدمات المقدمة للمستفيدين من الأيتام والأرامل ، وتسجيل المستفيدين ، وعرض المتجر الخاص بالجمعية ، وطرق التبرع الآمن للمشاركة في كفالة الأيتام ، إضافة الى عرض فرص التطوع بالجمعية ، وتم خلال فعاليات المعرض إهداء التقرير السنوي لأعمال وجهود الجمعية والتعريف بخارطة الإستراتيجية 2023-2026م.