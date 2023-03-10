جناح (سابك) بملتقى بيبان 23 يستقطب المهتمين للاستفادة من مبادرة “نساند™” و “نساند للاستثمار™”

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تشارك (سابك) ممثلة بمبادرتها الوطنية “نساند™” بوصفها شريكا رياديا في ملتقى “بيبان 23” الذي يقام تحت شعار “فرص تصنع الريادة”، وتنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية “منشآت” خلال الفترة من 9 – 13 مارس 2023م، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وتمثل رعاية (سابك) للملتقى تأكيداً لدعمها لريادة الأعمال في المملكة، عبر المشاركة البناءة مع أكثر من 120 جهة تمكين، في وجود عدد من كبار ممثلي الشركات وأصحاب المشروعات الناجحة والجهات الحكومية من حول العالم، كما تضمن الملتقى 300 ورشة عمل، ونسبة حضور تقدرّ بـ 20 ألف شخص.

ومن خلال جناحها في الملتقى، تقدم (سابك) للجمهور تعريفاً عن شركة “نساند للاستثمار™” وعن دور مبادرة “نساند™” في تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إطلاق استثماراتهم عبر صقل مهاراتهم ومساعدتهم في بناء نماذج الأعمال والتواصل مع الشركات وجهات التمويل، بالإضافة إلى تقدم العديد من ورش العمل والدورات التعليمية لزوار الملتقى ولأصحاب المشروعات والمهتمين بمجال ريادة الأعمال، تتعلق بكيفية اختيار الأفكار وتوفير البيئة المحفزة والاستفادة من الابتكار والتقنية في تطوير أعمالهم الريادية وضمان قدرتها على صنع الإضافة الاقتصادية ومواكبة متطلبات السوق.