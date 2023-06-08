جناح ” من المتصل ” يستهوي الزوار بمعرض برنامج ” آمن ” للتوعية بالأمن السيبراني بالقصيم

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يقدم معرض برنامج “آمن” للتوعية بالأمن السيبراني بمحطته الثانية في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة جملة من الأنشطة والفعاليات التي تلامس شرائح المجتمع كافة، بهدف رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني .

واستهوى جناح “من المتصل” مجموعة كبيرة من الزوار والمهتمين، الذي يركز على كيفية معرفة المكالمات الاحتيالية، والحذر من مشاركة البيانات السرية والحساسة، وتعزيز ثقافة معرفة المتصل ومن أي جهة وما والهدف من اتصاله، وذلك بهدف بناء ثقافة سيبرانية عالية لمختلف شرائح المجتمع، والتعريف بأفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر السيبرانية، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني.

يذكر أن برنامج “آمن” ضمن مبادرات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني في المملكة وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، وحماية المجتمع من المخاطر التي يشهدها الفضاء السيبراني .