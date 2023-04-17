جناح وزارة الشؤون الإسلامية المشارك في معرض سراييفو الدولي للكتاب يستعرض ثقافة المملكة في شتى المجالات

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شهد جناح وزارة الشؤون الإسلامية المشارك في معرض سراييفو الدولي للكتاب في دورته الـ 34، ممثلا بمركز الملك فهد الثقافي خلال الفترة من 12 – 17 إبريل الجاري، إقبالا كبيرا من الزوار.

وشاهد الزوار في الجناح معروضات متنوعة تستعرض ثقافة المملكة في شتى المجالات، كما حظي ركن الخط العربي على إعجاب الزوار, حيث استوقفتهم الخطوط العربية التي دونها الخطاط إبراهيم العرافي معلم الخط العربي بالحرم المكي الشريف.

ويحتوي الجناح على كتب وإصدارات الوزارة والمراكز الثقافية والتعليمية, كما يعرّف الزوار بالأنشطة العديدة التي تقوم بها، بالإضافة لاستعراض فيلم وثائقي عن التقدم الحضاري للمملكة ورؤية السعودية 2030، وعرض أفلام عن أجمل المدن بالمملكة والمعالم السياحية المهمة فيها، فضلا عن أركان خصصت للزي السعودي والفعاليات الخاصة بالأطفال.