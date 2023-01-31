جنرال إلكتريك: نساهم في تطوير قطاع الطاقة السعودي منذ من 80 عاماً

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قال عبد الرحمن الرحيمي، الرئيس التنفيذي لخدمات “جنرال إلكتريك لطاقة الغاز” في المملكة العربية السعودية والبحرين واليمن، إن ’جنرال إلكتريك‘ تتمتع بتاريخ عريق في المملكة العربية السعودية، حيث تدعم تطوير البنية التحتية الأساسية لقطاع الطاقة في المملكة منذ أكثر من 80 عاماً.

وتابع: مشاركتنا في ’منتدى ومعرض اكتفاء 2023‘ التزاما منا بتعزيز المنظومة الصناعية المحلية في المملكة، واليوم، نسلط الضوء على استثماراتنا بمجال توطين القطاع الصناعي في المملكة لدعم الإنتاج المحلي ورؤية السعودية 2030؛ ودورنا في دعم مساعي المملكة للوصول الى الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060.

وأردف: على صعيد جهود توطين القطاع الصناعي، نقود هذه الجهود في قطاع الطاقة عبر مجمع ’مركز جنرال إلكتريك للصناعة والتكنولوجيا و الطاقة‘ (GEMTEC). يحتضن المجمع مركزاً لخدمة وإصلاح التوربينات الغازية – وهو من أكبر مراكز الشركة على مستوى العالم؛ ومركزاً للمراقبة والتشخيص عن بعد لأصول توليد الطاقة؛ ومركزاً للتميز في إزالة الكربون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ بالإضافة إلى مركز جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة، وهو مشروع مشترك بين شركتي ’دسر‘ و’جنرال إلكتريك‘ والمجهز لتصنيع التوربينات الغازية القادرة على العمل بالحمل الثقيل ويمكن تصنيع قطع غيار معدات الأجزاء الساخنة في مركز جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة وتصديرها للعالم وصيانتها في ’مركز جنرال إلكتريك للصناعة والتكنولوجيا و الطاقة‘.

وبين أن المجمع يوفر خدماته لأكثر من 70 عميلاً من 40 دولة، مما يدعم صادرات المملكة إلى العالم، وجهودها المبذولة على صعيد التنويع الاقتصادي والإرتقاء بالمواهب المحلية.”

واستكمل: من جهة إزالة الكربون، وضعت المملكة هدفاً طموحاً لخفض صافي الإنبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر بحلول عام 2060. ومع ذلك، فإن إدارة التحول إلى الطاقة النظيفة لمعالجة قضية تغير المناخ ليست سهلة مثل معالجة قضية الاستدامة، إذ يتعين علينا معالجة القضايا الثلاث المتعلقة بالطاقة والمتمثلة في الإستدامة والأسعار المقبولة والإعتمادية ، في ضوء استمرار تنامي الطلب على الطاقة، وهو ما يتطلب مزيجاً من الحلول المتنوعة من مصادر مختلفة، والتي تشمل الطاقة المتجددة والغاز والتطبيقات الرقمية وحلول الشبكة وغيرها، وتقدم ’جنرال إلكتريك‘ تقنيات التي تم إثبات فعاليتها.

ووواصل: تكمن أهمية طاقة الغاز في قدرتها على إستكمال مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة من خلال توفير طاقة مستقرة ومعتمدة يمكن التحكم بزيادتها أو خفضها سريعاً لدعم استقرار الشبكة.

وذكر: من الحلول التي أود أن ألفت انتباهكم إليها هي تقنية توربينات H-class الغازية التي مكنت ’جنرال إلكتريك’ من تحقيق رقمين قياسيين عالميين للتوربينات التي تعمل بنظام الدورة المركبة، وتوفير مرونة عالية وقدرة سريعة على زيادة التوليد أو خفضه حسب الحاجة، فضلاً عن قدرتها على العمل بالوقود الممزوج بالهيدروجين بنسبة تصل إلى 50%، وثمة خطط لجعلها تعمل بالهدروجين بنسبة %100 في المستقبل، وفي الواقع، تتمتع ’جنرال إلكتريك‘ بخبرة رائدة بمجال حرق الهيدروجين ، فلدينا أكثر من 100 توربين غازي يعمل على الوقود الذي يحتوي على الهيدروجين، وبمجموع 8 ملايين ساعة عمل.”

واختتم: باختصار، تساهم ’جنرال إلكتريك‘ بتحفيز تطوير قطاع الطاقة السعودي منذ أكثر من 80 عاماً؛ إذ تواصل دعم جهود توطين القطاع الصناعي لتحقيق أهداف الإنتاج المحلي ورؤية السعودية 2030، إلى جانب تطبيق الحلول المناسبة لدعم مساعي المملكة في الوصول بصافي الانبعاثات الكربونية في المملكة إلى مستوى الصفر بحلول عام 2060.