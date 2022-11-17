“جنون الأسعار” في سوق الانتقالات يستهدف 5 مواهب صاعدة في مونديال قطر 2022.. ما القصة؟

يحب الجميع رؤية لاعب غير معروف يحتل مركز الصدارة في كأس العالم ويصبح نجماً بين عشية وضحاها، ومما لا شك فيه أنه سيؤدي إلى انتقال ضخم في الانتقالات التالية، خاصــة لو حقق أكثر من المتوقع منه.

وكان هناك “جيمس رودريغيز، ولوكاس توريرا، وكيلور نافاس، وبنجامين بافارد، ودالي بليند، وجميعهم يقومون بتحركات ضخمة بعد فترة وجيزة من إشعال أكبر بطولة في كرة قدم على هذا الكوكب.

في حين أن الرسوم تصل بالفعل إلى الملايين اليوم، وعلى ما يبدو، يمكن لهؤلاء اللاعبيـــن الحصول على أرقام ضخمة إذا كانوا يريدون مغادرة أنديتهم الحالية، وكل ما يحـــتاجونه هو منصة لعرض مهاراتهم في قطر.

صحيفة “المناطق” تقدم 5 نجوم صغار يُمكنهم أن يشعلوا سوق الانتقالات القادم حال تألقهم مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس العالم قطر 2022..

إدسون ألفاريز

ستعتمد المكسيك على إدسون ألفاريز لمساعدتها خلال دور المجموعات،و جاء ذلك بعد صيف طويل حيث كان اللاعب على رأس العديد من قوائم التسوق، وانتهى به الأمر بالبقاء على عكس رغباته.

وعلى الرغم من محاولته الانتقال إلى تشيلسي في يوم الموعد النهائي، أبدى مانشستر يونايتد ونيوكاسل اهتمامًا أيضًا بلاعب خط الوسط، الذي تبلغ قيمته حاليًا 27 مليون جنيه إسترليني.

ولكن بعد تلقي عرض بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني من تشيلسي، يمكن أن يرتفع هذا الرقم بسرعة كبيرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة إذا تمكنت المكسيك من تقديم بطولة جيدة.

جابرييل مارتينيلي

يأمل غابرييل مارتينيلي في إحداث تأثير للبرازيل، هذا لاعب سيعرفه العديد من المشجعين بعد موسم مميز مع آرسنال الذي يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مارتينيلي مفاجئًا إلى حد ما في تشكيلة المنتخب البرازيلي، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن روبرتو فيرمينو الأقدم غاب عن الفريق، ومع ذلك، فإن اختيار تيتي يمكن أن يكون الـــفارق مع البرازيل كواحدة من المرشحين للفوز بالبطولة بعد 20 عامًا.

ولم يوقع مارتينيلي بعد عقدًا جديدًا في الإمارات، في حين أن العطاءات الخاصة بالمهاجم ستكون بلا شك أكبر من قيمته الحالية البالغة 36 مليون جنيه إسترليني.

جيريمي دوكو

قد يكون جيريمي دوكو على وشك تحقيق إمكاناته في كأس العالم، فلم يمض وقت على ارتباط ليفربول بدوكو، الذي تبلغ قيمته حاليًا 18 مليون جنيه إسترليني في نادي رين.

وفي حين أن الجناح لم يضيء بعد في دوري الدرجة الأولـــى الفرنســـي بعد ثلاثة أهداف فقط في الدوري في ثلاثة مواسم، لا تزال هناك أشياء كبيرة متوقعة للاعب، حيث يمكن أن يضيء البطولة مع بلجيكا.

ويمتلك روبرتو مارتينيز بعض المواهب الهجومية الضخمة مثل كيفين دي بروين وروميلو لوكاكو ولكن الاهتمام يتحول إلى جيلهم الجديد حيث يمكن أن يقود دوكو الشياطين الحمر إلى المجد بخطوة أبعد من جيلهم الذهبي الحالي.

جود بيلينجهام

مرة أخرى، يدرك كل مشجع كرة القدم تقريبًا من هو بيلينجهام، الذي تم اختياره بالفعل كواحد من أفضل اللاعبين الشباب في اللعبة، حيث يعرف بوروسيا دورتموند أنه قد لا يتـــمكن من الاحتفاظ بلاعب خط الوسط هذا الصيف، خاصة وأن قيمته تبلغ 87.5 مليون جنيه إسترليني.

ومع ذلك، فإن بطولة رائعة لإنجلترا، حيث من المتوقع أن يتم الدفع به إلى جانب ديـــكلان رايس، سوف يرتفع هذا التقييم بشكل كبير هذا الصيف.

يونس موسى

لدى الولايات المتحدة الكثير من المواهب المثيرة التي يتم إنتاجها في الوقت الحالي، لكن الموهبة التي قد تجذب الانتباه هو يونس موسى، الذي سيعتمد عليه الأمريكيون لمساعدتهم على الخروج من الساحة.

وتقدر قيمته حاليًا بـ 17.5 مليون جنيه إسترليني، ولا شك أن هذا الرقم سيتجاوز السقف خلال السنوات القليلة المقبلة، ومن المحتمل هذا الشهر إذا احتل نجم فالنسيا عناوين الأخبار.

لاعب خط الوسط البالغ من العمر 19 عامًا مليء بالمكر ولا يخشى التباهي بأشياءه بينما يكون قادرًا أيضًا على اللعب على الأجنحة ولديه بالفعل 19 مباراة دولية باسمه وحتى أنه مثل منتخب إنجلترا تحت 18 عامًا.

اقرأ ايضًا