جهاد العبيد: سرعة تنفيذ المشروعات والقرارات بعد تولي ولي العهد رئاسة مجلس الوزراء

قال جهاد العبيد، الكاتب المحلل السياسي، إن سمو ولي العهد يتملك ديناميكية عالية في سرعة اتخاذ القرارات في الجميع الملفات على كافة المستويات المحلية والعالمية.

مميزات تولي ولي العهد رئاسة مجلس الوزارء

وأضاف جهاد العبيد،خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” المذاع عبر قناة روتانا خليجية، أن التكامل بين مجلس شئون الاقتصادية والشئون الأمنية وربط مجلس الوزارء بسمو ولي العهد يعد تسريع وتوحيد وجهات النظر.

وتابع: أن قرار تعين سمو ولي العهد قرار لتسريع العديد من القرارات والقيام بتنفيذها، كما أن هناك العديد من القضايا والمشروعات الفيصلية من أجل تنفيذكافة القرارات.

تغيرات على المستوى البروتوكولات

وأكد الكاتب السياسي، أن سمو ولي العهد كان يمثل المملكة في العديد من المناسبات، بالإضافة إلى أن القرار سيكون مصاحب له تغيرات بروتوكولات ويمثل المملكة كولي عهد ورئيس مجلس الوزارء، واتخاذ القرارات باسم مجلس الوزارء.

ونوه أن المجالس الشئون الأمنية والاقتصادية كانت القرارات تأخذ وقت كبير لتنفيذها ولكن الآن أصبحت مجالس يشرف عليها سمو ولي العهد مما يعجل من سرعة تنفيذ القرارات والمشروعات.

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