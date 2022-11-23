جهزت بـ 4 محركات كهربائية.. شركة أمريكية تكشف عن واحدة من أقوى السيارات في العالم (فيديو صور)

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كشفت شركة Drako Motors الأمريكية عن مركبتها الجديدة التي صممت لتكون من بين أقوى سيارات الكروس أوفر على مستوى العالم.

وتتميز المركبة الجديدة بهيكل كروس أوفر شديد الانسيابية، وأبواب تفتح إلى الأعلى مثل السيارات الرياضية، إلى جانب كاميرات مثبتة على جانبيها بدلاً عن المرايا التقليدية للتقليل من مقاومة الهواء.

وجاءت السيارة بهيكل كبير طوله 5 أمتار، عرضه 205 سم، وارتفاعه 160 سم، بينما مسافة الخلوص الأرضي فيه 163 ملم ويمكن زيادتها حتى 315 ملم من أجل اجتياز الطرق الوعرة بسهولة.

كما تم تجهيزها بأربع محركات كهربائية بعزم يعادل ألفي حصان، بينما وزنها يبلغ 2.254 ألف كيلو ويمكنها الوصول من سرعة صفر إلى 100 كيلو في الساعة خلال 1.9 ثانية فقط، فيما تصل سرعتها إلى 320 كيلو في الساعة.

وتتضمن المركبة على شاشة لمسية عملاقة في منتصف واجهة القيادة، وأخرى قبالة السائق، مع تزويدها بتقنيات الشحن اللاسلكي للهواتف، وأنظمة الفرملة فيها بأقراص خاصة مصنوعة من الكربون والسيراميك.