جهود أمنية وعناية فائقة لخدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام

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يبذل رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة جهودا أمنية ويقدمون خدمات إنسانية مجسدين بذلك العناية الفائقة لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والمصلين وهم يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتتمثل تلك الخدمات والجهود التي وثقتها عدسة واس في التنظيم الأمني والحفاظ عليه ومساعدة المحتاجين، بالإضافة إلى الإرشاد وتسهيل دخول وحركة وتنقل المعتمرين والمصلين داخل المسجد الحرام وخارجه والطرقات المؤدية إليه.

ويستشعر رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة خلال شهر رمضان المبارك عظمة الزمان والمكان و هم يؤدون أعمالهم على مدار الساعة بالمسجد الحرام لخدمة المعتمرين والمصلين.