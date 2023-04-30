جهود الوساطة.. مجلس الأمن يرحب بزيارة وفدي المملكة وعمان إلى صنعاء

المناطق_متابعات

رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي، بالزيارة الأخيرة التي قام بها وفدان من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان إلى مدينة صنعاء اليمنية.

كما رحَّب أعضاء المجلس – في بيان صحفي – بدعم المملكة وعُمان المتواصل لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة.

خطوات لوقف إطلاق النار

قال الأعضاء، إن هذه المحادثات تمثل خطوات قيمة باتجاه التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإجراء محادثات سياسية يمنية – يمنية جامعة، برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، بناء على المرجعيات المتفق عليها، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

فيديو | بحضور وفد من سلطنة عمان بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار.. سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر يزور صنعاء#الإخبارية pic.twitter.com/TflqYmRF9T — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 10, 2023

ودعا أعضاء المجلس، الأطراف اليمنية إلى مواصلة الحوار والانخراط بشكل بناء في عملية السلام والتفاوض بحسن نية.

وشدد الأعضاء في بيانهم على دعمهم المستمر لجهود التوصل إلى تسوية سياسية وإنهاء معاناة الشعب اليمني في نهاية المطاف.