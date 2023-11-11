جهود سعودية لم تتوقف منذ عقود لخدمة القضية الفلسطينية

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن الجهود التي قدمتها المملكة العربية السعودية منذ عقود من أجل نصرة القضية الفلسطينية.

وأوضحت أن المملكة كانت ولا تزال هي الداعم الأول والرئيس للقضية الفلسطينية على مر التاريخ.

وذكرت أنه في عام 1977 وقع الملك فهد مع الرئيس الأمريكي “كارتر” على توافق سعودي أمريكي لحل القضية الفلسطينية.

وتابعت أن القرار يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب.

وبينت أنه في عام 1981 قدم الملك فهد مبادرة السلام الشهيرة في “فاس”ن لحل الصراع العربي الإسرائيلي.

وأفادت بأن المبادرة ركزت على 8 مبادئ جميعها تكفل حقوق الشعب الفلسطيني وتنهي الصراع العربي الإسرائيلي.

وأوضحت أن مبادرة السلام تضمنت انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة في عام 1967.

وأشارت إلى أنه في عام 2002 أطلق الملك عبدالله مبادرة السلام العربية عقب أحداث انتفاضة الأقصى.

وأضافت أن المبادرة تهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أنها تركز على إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.