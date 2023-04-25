جوارديولا: نقاط أرسنال تجعل مصيرنا في أيدينا

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سيكون فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، في أفضل حالاته المعنوية، عندما يواجه ضيفه أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأربعاء، ويعتقد بيب جوارديولا، أن السبب في ذلك هو أن اللاعبين يعرفون كيفية ضبط أنفسهم بحيث يصلون إلى الذروة في الوقت المناسب.

ولم يخسر سيتي، الذي يبتعد بخمس نقاط فقط عن أرسنال ويملك مباراتين مؤجلتين، في 16 مباراة متتالية بجميع المسابقات بعد 13 انتصاراً وثلاثة تعادلات، ويطارد الثلاثية بعد أن بلغ الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا، ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا، إن الفوز على أرسنال في ملعب الاتحاد سيضيق الفارق إلى نقطتين وسيجعل مصير سيتي في‭ ‬يد لاعبيه.

ويعتقد المدرب الإسباني، الذي قد يحقق أفضل موسم في مسيرته التدريبية اللامعة، أن لاعبيه تعلموا ضبط أنفسهم في وقت مبكر من الموسم، ولديهم القدرة على مواصلة القتال مع الرمق الأخير من البطولة، وقال إن فريقه يتعامل مع كل مباراة على أنها مباراة نهائية.

وأضاف جوارديولا في مؤتمر صحافي، الثلاثاء: «الآن نعرف بالضبط ما الذي نلعب من أجله، وسنحاول أن نجعل مصيرنا بأيدينا، لديهم هذه الفرصة أيضاً لأنهم إذا فازوا سيكون مصيرهم بأيديهم لكن إذا فزنا فهو في أيدينا».

وتغلب سيتي على أرسنال في المواجهات السبع الأخيرة بينهما. بجميع المسابقات. ولم يفز أرسنال في ملعب الاتحاد منذ 2015.

لكن جوارديولا قال إن نتيجة مباراة الأربعاء، لن تحسم مصير بقية مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، واصفاً إياها بأنها «مهمة ولكنها ليست حاسمة».

وتابع: «في مثل هذه المباريات يجب أن نلعب بقوة وشراسة.. لن تكون مباراة يستحوذ فيها طرف على 65 أو 70 في المئة من الكرة».