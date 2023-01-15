جوارديولا يسخر من هزيمة مانشستر سيتي ضد اليونايتد

أقر بيب جوارديولا أن مانشستر سيتي ربما لن يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022_2023، بعد أن خسر فريقه بهدفين لهدف، أمام مانشستر يونايتد يوم السبت.

لا أهتم بالدوري الممتاز

الخسارة تترك سكاي بلوز خلف آرسنال بخمس نقاط ، لكن مع لعب مباراة أخــــرى، وقال جوارديولا في مقابلة بعد المباراة: “لا أهتم بالدوري الممتاز وكأس كاراباو ، لا يمكننا الفوز”.

وأضاف: “لقد فزنا كثيرًا، لذا فهي ليست مشكلة، لم نقم بأداء ما في وسعنا، لكننا قدمنا أداء اليوم، وبشكل عام لا أشعر بأي ندم، لا يهمني إذا لم نفز بكأس كاراباو أو الدوري الممتاز، سنحاول، ولا أهتم عندما يؤدي الفريق طريقة لعبنا”.

وأكمل: : “كان الأمر مشابهًا تمامًا للسنوات العديدة التي قضيناها هنا، وهناك الكثير من النقاط التي يجب أن نلعب من أجلها وعلينا أن نلعب هناك، في كل مباراة علينا أن نلعب، ونحن نلعب دائمًا في هذا النوع من الألعاب وفي ألعاب أخرى نكافح قليلاً”.

جوارديولا ينتقد التسلل

في إشارة إلى اللحظة المثيرة للجدل اليوم، أصر جوارديولا على أن هدف مانشستر يونايتد الأول كان يجب استبعاده بداعي التسلل، وقال: “ماركوس راشفورد في حالة تسلل، وبرونو فرنانديز ليس كذلك، لكن راشفورد صرف انتباه حارسنا وظهيرنا، أن هذا ما هو عليه، أعرف أين نلعب، إنه أمر صعب على الحكام في هذه الملاعب”.

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