جواز السفر والمخالفات المٌرورية.. أبشر تُجيب عن 5 تساؤلات هامة (تعرف عليهم)

قدمت منصة أبشر التي أطلقتها وزارة الداخلية، لكي توفر للمواطنين وللمقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات، حيث تربط بين جميع القطاعات الحكومية بشكل إلكتروني، الإجابة على 5 تساؤلات.

وكان السؤال الأول للمستخدمين، هو: “لدي مشكلة في معلومات جواز السفر للمقيمين، كيف يتم إرسال طلب إلى قطاع الجوزات من خلال منصة أبشر ؟، وجاء الرد على النحو التالي: “تواصل مع الجوازات يتم ذلك من خلال خدمة تواصل عبر الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدماتي ثم خدمات ثم الجوازات ثم تواصل “.

وجاء السؤال الثاني، هل يتم استرداد الرسوم بعد إلغاء تأشيرة الخروج والعودة من خلال منصة أبشر ؟ فكان الجواب، تأشيرة خروج وعودة لا يمكن استرداد الرسوم بعد إلغاء التأشيرة، حسب شروط الخدمة .

تعديل المؤهل الدراسي

فيما أجابت المنصة عن سؤال ثالث، وهو كيف يتم تعديل المؤهل الدراسي من خلال منصة أبشر؟ فجاء الجواب بتعديل المؤهل الدراسي يتم ذلك من خلال الدخول على حسابك في منصة أبشر واختيار خدماتي ثم خدمات ثم الأحوال المدنية ثم تواصل ثم طلب جدید، وكذلك اختيار خدمات السجل المدني، وتعديل المؤهل الدراسي، ثم إرفاق المستندات المطلوبة .

وطرح سؤال رابع على النحو التالي، هل يلزم الكشف الطبي لتجديد رخصة القيادة من خلال منصة أبشر ؟ فأجابت، تجديد رخصة القيادة نعم يلزم ذلك حسب شروط الخدمة، فيما جاء التساؤل الأخير حول الاعتراض على مخالفة مرورية، مع العلم أنه هناك مخالفة أخرى تحت المعالجة من خلال منصة أبشر ؟

الاعتراض على المخالفات

وأجابت المنصة على التساؤل الأخير، لايمكن ذلك، يمكن الاعتراض على المخالفة الأخرى بعد معالجة الطلب السابق، الاعتراض على المخالفة، لتكون المنصة قد اجابت على جميع التساؤلات الت شغلت بال المواطنين في المملكة.