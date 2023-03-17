جوامع ومساجد الحدود الشمالية تكمل جاهزيتها لاستقبال المصلين في رمضان

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أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الحدود الشمالية جاهزية الجوامع والمساجد المنطقة لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك ضمن الخطط المعدة بهذا الشأن، وتماشيا مع توجيهات الوزارة المبلغة للفروع والتي تؤكد أهمية تهيئة كافة الاستعدادات والامكانيات لتوفير الوسائل والسبل كي يؤدي المصلون صلاتهم بكل خشوع وطمانينة وفي أجواء إيمانية.

وأوضح الفرع أنه تم تجهيز (٣٢٦ ) جامعاً ومسجداً في مدينة عرعر والقرى التابعة لها و (٢٥٧) جامعاً ومسجداً في محافظة رفحاء و (١٣٠) جامعاً ومسجداً بمحافظة طريف و (٧٢) جامعاً ومسجداً في محافظة العويقيلة من خلال أعمال الصيانة الدورية وجودة فرش في المصليات الرجالية والنسائية، إلى جانب توفير الآف المصاحف من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

وتضمنت التجهيزات التأكد من مكبرات الصوت والأجهزة الكهربائية والفرش، إلى جانب تكثيف الجولات الرقابية على المساجد من مراقبي الصيانة والتشغيل للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين ومتابعة شركات الصيانة والتشغيل والرفع بتقارير دورية .