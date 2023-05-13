جواو فيليكس يقود تشيلسي ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

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أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة ضيفه نوتنجهام فورست، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض تشيلسي المباراة، في الترتيب الحادي عشر بلائحة الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بعدما حقق الانتصار في أخر جولة بورنموث (3-1).

وفي المقابل، يدخل نوتنجهام فورست المباراة في الترتيب السادس عشر بلائحة الدوري الإنجليزي برصيد 33 نطقة، بفارق نقطتين ليدز يونايتد الثامن عشر.

تشكيل تشيلسي ضد نوتنجهام فورست:

ويستعرض “سعودي سبورت”، فيما يلي تشكيل تشيلسي لمواجهة ضيفه نوتنجهام فورست..

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: لويس هول، بينوا بدياشيل، تياجو سيلفا، شالوباه.

خط الوسط: جالاجير، إنزو فيرنانديز، كوفاسيتش.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، جواو فيليكس، ماديوكا.