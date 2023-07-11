جوجل تختبر أداة ذكاء اصطناعي داخل المنشآت الطبية

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، حول اختبار جوجل لأداة ذكاء اصطناعي داخل المنشآت الطبية.

وذكرت أنه بعد دخول الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، عملت شركة جوجل على دخوله في المجال الطبي.

وبينت أن جوجل تختبر أداة الذكاء الاصطناعي داخل المنشآت الطبية، وهو الإصدار الأحدث في نموذج الذكاء الاصطناعي، حيث تم تصميمة من أجل الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالأمور الطبية.

وأفادت بأن جوجل اختبرت الأداة في مركز مايو كلينك الطبي بالولايات المتحدة الأمريكية بجانب عدد من المستشفيات الأخرى، حيث إن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي سيكون مفيد بالنسبة للدول التي تعاني من نقص في الكوادر الطبية.