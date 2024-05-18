“جوجل” تضيف الواقع المعزز المكاني إلى الخرائط

وعلى الرغم من أن محتوى الواقع المعزز ليس أمرًا جديدًا على الخرائط، فإن الشركة تعترف بأنه كان من الصعب على المبدعين والمطورين عرض محتوى الواقع المعزز أمام الجمهور المناسب، بالتعاون مع سامسونج وكوالكوم لنظام أندرويد البيئي.

وتتيح للأشخاص رؤية المدن بطريقة لم يسبق لها مثيل، إلى جانب تحديث Geospatial Creator لتسهيل إنتاج محتوى الواقع المعزز، في حال استكشاف شخص ما لمكان من بُعد، سيكون بإمكانه رؤية تجربة الواقع المعزز نفسها في ميزة التجوّل الافتراضي.

وتظهر هذه الميزة أول مرة في سنغافورة وباريس كجزء من تجربة من المفترض إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، حيث تمكن المستخدمين من نشر التجربة من خلال عنوان الرابط أو رمز الاستجابة السريعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت جوجل أن المحتوى الجغرافي المكاني متاح من هاتفك باستخدام Street View أو Lens in Maps، ما يعني أنه يمكنك الاستفادة منه إذا كنت في الموقع شخصيًا أو إذا كنت تستكشفه من بُعد.