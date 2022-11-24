“جوجل” تطلق ميزة مجانية لحماية هواتف أندرويد من الاختراق

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أطلقت شركة جوجل الأمريكية ميزة مجانية جديدة لحماية الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل “أندرويد” من الاختراق، داعية جميع المستخدمين إلى تفعيلها لرفع درجة الأمان في هواتفهم.

وأتاحت الشركة ميزة “Google Play Protect” بشكل مجاني على متجر “جوجل بلاي”، حيث تعمل على تعطيل وإزالة التطبيقات الضارة بعد البحث عنها على الهاتف، كما تُرسل تنبيهات الخصوصية حول التطبيقات المشكوك بها.

وأشارت إلى أنه يمكن الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال فتح تطبيق “جوجل بلاي”، ثم اختيار أيقونة “ملف التعريف الخاص بي”، والضغط على الإعدادات وتفعيل الميزة في حالة كون الهاتف مدعوما بها.