جوجل تعتزم إغلاق خدمة بودكاست في عام 2024

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أعلنت شركة “جوجل” الأمريكية، إغلاق خدمة البرامج الصوتية “جوجل بودكاست” خلال عام 2024 المقبل، ودمجها مع خدمة “يوتيوب ميوزيك” لتكونا نواةً لمنصة صوتية شاملة.

وأكدت الشركة في بيان على موقعها الرسمي، أنها ستوفر أداة لترحيل ونقل اشتراكات المستخدمين الحالية من الخدمة، مع إضافة ملفات البودكاست لـ “ميوزيك” عبر خلاصات RSS.

ووعدت جوجل بطرح إرشادات واضحة حول كيفية عمل أداة ترحيل الاشتراكات حتى لا يؤثّر ذلك سلباً على المستخدمين، كما ستتيح لمقدمي البرامج رفع الحلقات الصوتية عبر خلاصات RSS بدلًا من طلب نسخة مصورة بالفيديو.