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“جوجل” تُصدر تحديثاً أمنياً جديداً لتصحيح عشرات الثغرات في نظام أندرويد

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 9 ديسمبر 2022 - 4:21 صباحًا
Zurich, Switzerland - 24 June, 2015: Google sign on the wall of the Google office building. Google is a multinational technology company specializing in Internet-related services and products.

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أصدرت شركة جوجل الأمريكية، تحديثاً أمنياً جديداً لشهر ديسمبر الجاري بهدف تصحيح عشرات الثغرات الأمنية بالغة الخطورة في المكونات الأساسية لنظام تشغيل أندرويد.

وتضمّنت تلك الثغرات، وفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية، ثغرة لتنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد يمكن استغلالها عبر تقنية البلوتوث، وثغرة أخرى تؤثر في مكونات الجهات الخارجية في أنظمة تشغيل أندرويد 10 حتى أندرويد 13.

كما تشمل الثغرات أيضاً ثغرة تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد، وثغرة الكشف عن المعلومات، وثغرة مشكلات رفض الخدمة، والتي يتم استغلالها عبر تسلل البرامج الضارة إلى النظام وتعطيله.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 9 ديسمبر 2022 - 4:21 صباحًا
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