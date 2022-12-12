جوجل كروم يطلق ميزة للتخلص من كلمات المرور التقليدية

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أطلق متصفح جوجل كروم تحديثاً جديداً يقدم مجموعة من المزايا لمستخدميه على الحواسيب العاملة بمختلف أنظمة التشغيل، وعلى رأسها ميزة مفاتيح المرور Passkeys، والتي من المخطط لها أن تحل محل كلمات المرور التقليدية، مما سيسهل تسجيل المستخدمين دخولهم لحساباتهم على مختلف المواقع والمنصات والتطبيقات.

مع ميزة “مفاتيح المرور” الجديدة، أصبح بإمكان مستخدمي جوجل كروم تسجيل الدخول إلى مواقع الويب على حواسيبهم الشخصية، دون الحاجة إلى استخدام “كلمات المرور”، وذلك باستخدام بصماتهم الحيوية، مثل بصمات الوجه والإصبع.

وأشارت جوجل إلى أن ميزة “Passkeys” في طريقها إلى كروم على هواتف أندرويد، وستعمل بسهولة عند تسجيل المستخدمين الدخول إلى حساباتهم على مختلف مواقع الويب، وعند تسجيل دخول المستخدم لحسابه بالطريقة التقليدية عبر كلمة المرور، فإن كروم يقترح على المستخدم تسجيل “مفاتيح المرور” لتسهيل دخوله لحسابه بشكل أكثر قوة وأماناً.

ومع هواتف أندرويد وآيفون العاملة بأحدث إصدارات نظاميّ التشغيل، سيصبح المستخدمون قادرون على الدخول إلى حساباتهم على مواقع الويب عن طريق بصماتهم الحيوية، مثل بصمة الوجه أو الإصبع، دون الحاجة إلى كتابة كلمات مرورهم المعتادة.

ربط الهاتف والحاسوب

وذكرت جوجل في بيان أن المستخدم سيحتاج إلى ربط هاتفه الذكي وحاسوبه معاً عبر جوجل كروم، من خلال استخدام كاميرا الهاتف بمسح رمز الاستجابة السريع QR Code على شاشة حاسوبه، وعند ذلك سيمكنه تسجيل الدخول لحساباته بشكل سلس.

وعندما تتم عملية الربط بين الهاتف والحاسوب، يقوم هاتف المستخدم بإنشاء كود برمجي يتم تبادله مع موقع الويب المستهدف تسجيل الدخول إليه، وبذلك يكون من السهل تسجيل الدخول، مع الحفاظ على خصوصية المستخدم بشكل تام، إذ أنه لن يكون هناك بيانات شخصية، مثل كلمات المرور، يمكن تسريبها.

يُذكر أن عدداً من الشركات والمطورين قد بدأوا في تزويد خدماتهم وتطبيقاتهم بميزة “مفاتيح المرور”، مثل خدمة 1Password لحفظ كلمات المرور وخدمة PayPal لتحويل الأموال، خدمات شركات مايكروسوفت وeBay.

يُذكر أنه في مايو الماضي، وافقت شركات جوجل وأبل ومايكروسوفت على اعتماد طريقة جديدة كلياً، تُسهل على مستخدمي أنظمتها التشغيلية إنشاء نظام يتيح تعريف هوية المستخدم، من دون الحاجة إلى كلمات المرور التقليدية، التي تستخدم الكثير من الرموز والأحرف.

وبصورة ملموسة، سيتمكن أي موقع إلكتروني من سؤال المستخدم ما إذا كان يريد “التعريف إلى هويته بواسطة أدوات التعريف الخاصة بنظام فيدو (FIDO)”. وستظهر هذه الرسالة بصورة متزامنة على الهاتف، إذ يتعين على المستخدم الموافقة على الطلب من خلال فك قفل الشاشة، ما يتيح الاتصال بالموقع. وستحفظ الهواتف الذكية أدوات التعريف المرمزة المسماة “passkey” (مفتاح الدخول).